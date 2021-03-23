السعودية اليوم / أمانة جازان تغلق "89" منشأة مخالفة للاشتراطات الصحية بصبيا



صبيا 10 شعبان 1442 هـ الموافق 23 مارس 2021 م واس

أغلقت أمانة منطقة جازان "89" منشأة مخالفة للاشتراطات الصحية بمحافظة صبيا، ورصدت 267 مخالفة، وصادرت 762 كيلو جراماً من الخضروات والفواكه الفاسدة، خلال 1328 جولة رقابية نفذتها الشهر الماضي، في إطار تنفيذها مهامها العادية المنوطة بها، إلى جانب متابعتها تطبيق الإجراءات الاحترازية من فيروس

وأوضح رئيس بلدية صبيا المهندس هادي بن علي الدغريري، أن البلدية لن تتوانى في اتخاذ قرارات تصل إلى إغلاق منشأة أو محل مخالف، مشيراً إلى استمرار هذه الجولات الرقابية؛ للتأكد من تطبيق الاحترازات الوقائية ورفع مستوى الصحة العامة والسلامة الغذائية.

// انتهى //

21:29ت م

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صبيا 10 شعبان 1442 هـ الموافق 23 مارس 2021 م واسأغلقت أمانة منطقة جازان "89" منشأة مخالفة للاشتراطات الصحية بمحافظة صبيا، ورصدت 267 مخالفة، وصادرت 762 كيلو جراماً من الخضروات والفواكه الفاسدة، خلال 1328 جولة رقابية نفذتها الشهر الماضي، في إطار تنفيذها مهامها العادية المنوطة بها، إلى جانب متابعتها تطبيق الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا وأوضح رئيس بلدية صبيا المهندس هادي بن علي الدغريري، أن البلدية لن تتوانى في اتخاذ قرارات تصل إلى إغلاق منشأة أو محل مخالف، مشيراً إلى استمرار هذه الجولات الرقابية؛ للتأكد من تطبيق الاحترازات الوقائية ورفع مستوى الصحة العامة والسلامة الغذائية.// انتهى //21:29ت م0242

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