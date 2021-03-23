

العارضة 10 شعبان 1442 هـ الموافق 23 مارس 2021 م واس

دشن محافظ العارضة الدكتور سلطان بن عجمي بن منيخر اليوم، فعاليات اسبوع البيئة 2021م الذي ينظمه مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة ، تحت شعار "البيئة لنا ولأجيالنا" .

وقام المحافظ بزراعة أول شتلة ضمن فعاليات الأسبوع، منوهاً بهذه المناسبة بأهمية الحفاظ على البيئة وطبيعتها حتى تبقى لأجيالها القادمة ، وبدور مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة العارضة نظير جهودهم المميزة لحماية البيئة وإنمائها .

// انتهى //

21:04ت م

0239





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / محافظ العارضة يُدشّن فعاليات أسبوع البيئة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.