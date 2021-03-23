السعودية اليوم / محافظ الدرب يُدشّن فعاليات أسبوع البيئة بالمحافظة



الدرب 10 شعبان 1442 هـ الموافق 23 مارس 2021 م واس

دشن محافظ الدرب المهندس صالح بن علي القحطاني اليوم فعاليات أسبوع البيئة تحت شعار (البيئة لنا ولأجيالنا) .

وأوضح المحافظ أن توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز وسمو نائبه تقتضي تفعيل دور المؤسسات الحكومية والخاصة في الحفاظ على البيئة ورفع مستوى مسؤولية الأفراد تجاه البيئة والمحافظة عليها.

ونوه بجهود وحدة البيئة والمياه والزراعة بالشقيق في الإعداد والتجهيز لفعاليات هذا الأسبوع بالشراكة مع الجهات الحكومية والأهلية بالمحافظة.

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20:01ت م

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