السعودية | رئيس الطيران المدني يتفقد المشاريع التطويرية بمطار الملك خالد الدولي

المناطق - واس

تفقد معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج اليوم المشاريع التطويرية والتوسعية بمطار الملك خالد بالرياض وشملت الصالة الثالثة والرابعة، للوقوف على آخر التجهيزات والأعمال وكفاءة الأداء والتأكد من سير العمل وفق الخطة التشغيلية للمشاريع، بما يضمن العمل على سرعة الإنجاز والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمسافرين.

وزار معاليه مركز المراقبة الجوي وما يحتويه من أقسام ومهام وإمكانيات ودوره في تنظيم الحركة الجوية بالمجال الجوي واستمع معاليه إلى شرح مفصل عن دور شركة الملاحة الجوية وآلية عملها، مطّلعا على بقية مرافق المطار والمشاريع المنفذة فيه التي ينعكس أثرها على تطوير العمليات التشغيلية والخدمات المقدمة.

وأوضح معالي رئيس الهيئة أن زيارته لمطار الملك خالد الدولي تأتي للوقوف ميدانيا على المشاريع، مؤكداً أن توجيهات القيادة الرشيدة تنص على بذل الجهود وحشد كل الطاقات وتوفير كل الإمكانات من أجل الارتقاء بالخدمات المقدمة للمسافرين في مطارات المملكة .

وأشار معاليه إلى متابعة معالي وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني المهندس صالح بن ناصر الجاسر واهتمامه بالعمل على تقديم أفضل الخدمات للمسافرين، مثمنا لجميع القطاعات الأمنية والحكومية العاملة في مطار الملك خالد الدولي جهودهم في إنجاح التنسيق والتعاون المشترك، مما أسهم في انسيابية العمل من خلال منظومة عمل متكاملة من الخدمات الميسرة للمسافرين. // انتهى //