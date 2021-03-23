شكرا لقرائتكم خبر عن الربيعة يستعرض مع الأمم المتحدة المشاريع الإغاثية لمركز الملك سلمان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة -عبر الاتصال المرئي- اليوم برئيس مجلس إدارة صندوق الأمم المتحدة للمشاريع الإنتاجية فيليب دوست بلازي.

واستعرض الربيعة خلال اللقاء الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مجال مكافحة سوء التغذية الحاد للأطفال وتحسين الظروف الطبية والصحية حول العالم.

من جانبه قدم بلازي نبذة عن صندوق الأمم المتحدة للمشاريع الإنتاجية الذي يكرّس اهتمامه على سوء التغذية المزمن لدى الأطفال (التقزم)، مشيدا بالمستوى المهني المتميز للمركز في دعم الدول والشعوب المتضررة حول العالم.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون بين الجانبين في مجال العمل الإنساني ومناقشة "مبادرة الأمم المتحدة لمكافحة سوء التغذية المزمن لدى الأطفال من خلال الابتكار" في الدول ذات الاحتياج.

حضر اللقاء سفير جمهورية فرنسا لدى المملكة لودوفيك بوي، ورئيسة التعاون بالسفارة الفرنسية كاثرين لو توماس، والمستشار الإقليمي للصحة العالمية في الشرق الأوسط بالسفارة الدكتور بيير هوبيكيان، ومديرة برنامج الشرق الأوسط بصندوق الأمم المتحدة للمشاريع الإنتاجية السيدة داني صباح.