تشكيل هيئة محلفين بقضية مقتل الأمريكي جورج فلويد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - انتهت عملية اختيار أعضاء هيئة المحلفين المكلفة بمحاكمة شرطي أبيض متّهم بقتل المواطن الأمريكي الإفريقي جورج فلويد، في مينيابوليس.

وتعد تلك الخطوة بداية الطريق لنقاشات عميقة في هذه المحاكمة التاريخية.



واختير 12 محلفاً وثلاثة بدلاء بينهم 4 أشخاص سود، واستُبعد حوالي 100 مواطن، خلال عمليات استجواب دقيقة استغرقت 11 يوماً.

وينبغي أن يتخذ المحلفون قرارهم بالإجماع بشأن إدانة الشرطي ديريك شوفين الذي ضغط بركبته في 25 مايو/أيار الماضي، على عنق جورج فلويد لحوالي 9 دقائق ما تسبب بمقتله.

وأثار مقتل جورج فلويد الموثّق بالفيديو، احتجاجات عارمة في الولايات المتحدة والعالم ضد التمييز العنصري وعنف الشرطة.

ويواجه ديريك شوفين الذي كان حينها عنصرا في شرطة مينيابوليس وتم فصله لاحقا، تهمة القتل غير العمد (الدرجة الثانية).



والأسبوع الماضي، توصّلت عائلة جورج فلويد لتسوية مع المدينة تمنحها 27 مليون دولار.