شكرا لقرائتكم خبر عن عسير: إحالة شاب علق على مباراة وأثار العصبية القبلية إلى النيابة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - وجّه أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، اليوم (الثلاثاء)، شرطة المنطقة باتخاذ الإجراءات النظامية بحق شاب ظهر في مقطع فيديو متداول وهو يُعلق على مباراة بين ناديين رياضيين من المنطقة، بطريقة تثير العصبية القبلية.

وأكد المتحدث الرسمي لأمانة المنطقة سلطان الأحمري، أن الأمير تركي بن طلال قد وجه بإحضار الشاب ومساءلته، ثم إحالة القضية إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم وفق النظام.

وشدد على عدم السماح ببث مشاعر التعصب واستنهاض أي كوامن غير إيجابية بين فئات المجتمع.