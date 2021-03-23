مسكن «روفيناك» بعد لقاح كورونا.. وزارة الصحة تحدد شرط الاستخدام

نبهت وزارة الصحة، إلى إمكانية استخدام مسكن «روفيناك» بعد الحصول على لقاح كورونا بشرط عدم وجود موانع صحية، وقالت الوزارة، اليوم الثلاثاء: يمكن استخدام روفيناك المحتوي على ديكلوفيناك عند الحاجة الصحية ما لم يكن هناك مانع وبالجرعات المناسبة.

جاء ذلك؛ ردًا من الوزارة (عبر حسابها: الصحة 937، بموقع تويتر)، على استفسار مفاده: «أخذت الجرعة الثانية من لقاح فايزر ولدى أعراض ارتفاع خفيف في درجة الحرارة وألم بالجسم: هل يفي مسكن روفيناك بالغرض؟».

إلى ذلك أعلنت وزارة الصحة، الثلاثاء، إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل 410 حالات مؤكدة، ودعت الجميع إلى المبادرة بالتسجيل عبر تطبيق صحتي للحصول على لقاح كورونا حفاظًا على صحتهم وسلامتهم كما نصحت بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

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