هل شحن الجوال في السيارة يضر البطارية؟

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-23

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

نفى المختص التقني المهندس رامي الصالح، صحة ما يتردد أن شحن الجوال في السيارة يضعف بطارية الهاتف المحمول، ولكن الصحيح أن هناك ترجيحات بأن بطارية السيارة تتأثر إذا كانت من النوعية غير الجيدة.

بنوك الطاقة أضمن:

وبين في تصريحات إلى “متابعات الخليج 365“، أنه لا توجد تقارير تقنية تؤكد حدوث أضرار على الهاتف المحمول، ولكن الأفضل هو شحن الجوال في المنزل أو المكتب عبر قنوات الكهرباء (الأفياش) أو بنوك الطاقة فهي أيضًا أضمن وأفضل في حصول الجهاز على الشحنات.

شحنه مرة واحدة:

وقال إن كثيراً من الأفراد يشحنون الجوال عدة مرات في اليوم رغم عدم نفاد البطارية لضمان عدم تعطل الهاتف، وليس في ذلك أي ضرر ولكن الأفضل شحنه مرة واحدة قبل قرب انتهاء البطارية سواء عبر الأفياش أو بنك الطاقة، كما ينصح بوجود بنك الطاقة في الجيب لمواجهة الحالات الطارئة عند قرب نفاذ البطارية، مع ضرورة عدم وضع بنك الطاقة في السيارة لتجنب انعكاسات الحرارة عليه.

استخدام الشواحن الأصلية:

ونصح الرامي بتجنب استخدام الجوال عند شحنه سواء بالأفياش أو بنوك الطاقة، أو وضعه قريبًا من موقع الرأس عند الخلود للنوم، وشحنه في غرفة باردة وجيدة التهوية، استخدام الشواحن الأصلية، مع تجنب الأسلاك المقلدة، وعدم الإطالة في المكالمات، واستخدام سماعات الأذن عند إجراء المكالمات لضمان عدم التعرض للإشاعات وتوجيه الأطفال بالحد من استخدام الجوال إذ كشفت الدراسات تزايد استخدام الأطفال للإلكترونيات بسبب تطبيقات الألعاب.



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