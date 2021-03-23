تدشين مقر لقاحات كورونا لمنسوبي رئاسة الحرمين 

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-23

متابعات الخليج 365 - واس

دشن الرئيس لعام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس اليوم مقر لقاحات كورونا لمنسوبي الرئاسة ، بحضور المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل بن حمزة مطير .

أهمية اللقاح:

وشدد الشيخ السديس خلال لقائه منسوبي وموظفي الرئاسة على أهمية تلقي اللقاح، وذلك حرصا منهم على عدم نقل العدوى من خلال عملهم الميداني وقرب موسم رمضان المبارك، واستقبال المعتمرين والزوار لعام 1442هـ , كما حث معاليه جميع شرائح المجتمع على ضرورة تلقي اللقاح لما له من فوائد كبيرة تسهم في تقليل الإصابات بين الأفراد .

وأعرب السديس عن سعادته بجهود المملكة وقيادتها الرشيدة –رعاهم الله– ووزارة الصحة التي سعت بكل السبل لمكافحة الجائحة العالمية وخدمة الإنسان أولاً، عبر اتخاذ قرارات حكيمة، وإجراءات احترازية ووقائية .

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