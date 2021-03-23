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شكرا لقرائتكم ترحيب ياباني بمبادرة السعودية لحل الأزمة اليمنية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-23
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ترحيب ياباني بمبادرة السعودية لحل الأزمة اليمنية
الحكومة ستواصل دعم جهود غريفيش لإنهاء الصراع
متابعات الخليج 365 - واس
رحبت اليابان بالمبادرة التي أطلقتها المملكة العربية السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية وبدء حوار مبكر لحل سياسي .
دعم المبعوث الأممي:
وأوضح وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيجي، أن حكومة بلاده ستواصل دعم جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيش لإنهاء الصراع في اليمن.
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