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ترحيب ياباني بمبادرة السعودية لحل الأزمة اليمنية

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-23

ترحيب ياباني بمبادرة السعودية لحل الأزمة اليمنية

الحكومة ستواصل دعم جهود غريفيش لإنهاء الصراع

متابعات الخليج 365 - واس

رحبت اليابان بالمبادرة التي أطلقتها المملكة العربية السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية وبدء حوار مبكر لحل سياسي .

دعم المبعوث الأممي: 

وأوضح وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيجي، أن حكومة بلاده ستواصل دعم جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيش لإنهاء الصراع في اليمن.


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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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