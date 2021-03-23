ترحيب ياباني بمبادرة السعودية لحل الأزمة اليمنية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-23

متابعات الخليج 365 - واس

رحبت اليابان بالمبادرة التي أطلقتها المملكة العربية السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية وبدء حوار مبكر لحل سياسي .

دعم المبعوث الأممي:

وأوضح وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيجي، أن حكومة بلاده ستواصل دعم جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيش لإنهاء الصراع في اليمن.

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