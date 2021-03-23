توجيهات مهمة لتجنب أضرار الغبار ونصائح لمرضى الربو

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-23

متابعات الخليج 365 - الرياض

قدمت وزارة الصحة، العديد من النصائح لتجنب الأضرار الناتجة عن موجة الغبار التي تشهدها المملكة.

نصائح:

ونشرت الصحة عبر حسابها بموقع تويتر، إنفوجرافيك يبين التعليمات المهمة والإرشادات التي يجب اتباعها خلال موجة الغبار ومنها:

– احرص على إغلاق أبواب ونوافذ المنزل بإحكام خلال فترة الغبار بالطقس.

– تجنب التعرض للغبار بشكل مباشر أو الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى.

– احرص عند خروجك من المنزل على ارتداء الكمامات ذات التصفية للهواء مع تغييرها باستمرار.

توجيهات لمرضى الربو:

كما وجّهت وزارة الصحة نصائح أخرى متعلقة بمرضى الربو ويجب اتباعها لتجنب التعرض لأزمات التنفس أو التداعيات الصحية ومنها:

– التأكد من توافر بخاخ الربو الإسعافي بشكل مباشر.

– الالتزام بتناول بخاخ الربو الوقائي في حالة صرفها من قبل الطبيب المتابع للحالة.

– التوجه بسرعة إلى أقرب مركز طوارئ في حال التعرض لأزمة تنفس شديدة وعدم استجابة الجسم للبخاخ.

شارك الخبر