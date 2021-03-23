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توجيهات مهمة لتجنب أضرار الغبار ونصائح لمرضى الربو
منها إغلاق أبواب ونوافذ المنزل بإحكام
متابعات الخليج 365 - الرياض
قدمت وزارة الصحة، العديد من النصائح لتجنب الأضرار الناتجة عن موجة الغبار التي تشهدها المملكة.
نصائح:
ونشرت الصحة عبر حسابها بموقع تويتر، إنفوجرافيك يبين التعليمات المهمة والإرشادات التي يجب اتباعها خلال موجة الغبار ومنها:
– احرص على إغلاق أبواب ونوافذ المنزل بإحكام خلال فترة الغبار بالطقس.
– تجنب التعرض للغبار بشكل مباشر أو الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى.
– احرص عند خروجك من المنزل على ارتداء الكمامات ذات التصفية للهواء مع تغييرها باستمرار.
توجيهات لمرضى الربو:
كما وجّهت وزارة الصحة نصائح أخرى متعلقة بمرضى الربو ويجب اتباعها لتجنب التعرض لأزمات التنفس أو التداعيات الصحية ومنها:
– التأكد من توافر بخاخ الربو الإسعافي بشكل مباشر.
– الالتزام بتناول بخاخ الربو الوقائي في حالة صرفها من قبل الطبيب المتابع للحالة.
– التوجه بسرعة إلى أقرب مركز طوارئ في حال التعرض لأزمة تنفس شديدة وعدم استجابة الجسم للبخاخ.
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