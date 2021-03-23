محمد بن راشد يعيد هيكلة حكومة دبي بالكامل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-23

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قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إنه قرر إعادة هيكلة حكومة دبي بالكامل، استعداداً لمرحلة جديدة ستدخلها الإمارة.

قرارات مهمة:

وجاء إعلان الشيخ محمد بن راشد بعد ترؤسه، الثلاثاء، اجتماعاً لمجلس دبي، بحضور حمدان بن محمد ومكتوم بن محمد، حيث تم الكشف عن مجموعة من القرارات المهمة.

وأوضح الشيخ محمد في تغريدة على حسابه الرسمي في “تويتر”: “إعادة هيكلة حكومة دبي بالكامل استعداداً لمرحلة جديدة ستدخلها الإمارة. حكومة دبي ستكون أكثر مرونة وكفاءة.. وأقدر على التعامل مع خارطة المتغيرات المستجدة”.

غرفة تجارة دبي:

وأضاف أن القرار الثاني شمل “إعادة هيكلة غرفة تجارة دبي، وتشكيل 3 غرف تجارة للإمارة وهي غرفة تجارة دبي وغرفة دبي للتجارة العالمية وغرفة دبي للاقتصاد الرقمي. وتغيير منظومة العمل في الغرف لتكون الذراع الاقتصادي الأهم للإمارة في بناء قطاعات جديدة وترسيخ دورها التجاري العالمي”.

كذلك أعلن الشيخ محمد عن “تسمية الأخ جمعة الماجد رئيساً فخرياً لغرفة تجارة دبي – وهو خير من يمثل تجار دبي وحكماء دبي – وعبدالعزيز الغرير رئيساً للغرفة.. والأخ سلطان بن سليم بخبرته الدولية رئيساً لغرفة تجارة دبي العالمية وعمر العلماء رئيساً لغرفة دبي للاقتصاد الرقمي”.

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