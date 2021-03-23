شكرا لقرائتكم خبر عن الغبار مستمر بمكة حتى الـ 6 مساءً .. والهلال الأحمر يحذر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - هبّت رياح سطحية نشطة مصحوبة بالأتربة على محافظات الليث وجدة ورابغ بمنطقة مكة المكرمة منذ منتصف نهار اليوم, أدّت إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتستمر حتى الساعة السادسة قبل مغرب هذا اليوم.

من جانبه طالب مركز إدارة الأزمات والكوارث بأمارة منطقة مكة المكرمة بأخذ الحيطة جراء تعرّض بعض المحافظات في المنطقة لنشاط في الرياح السطحية، مما أدى لتدني الرؤية الأفقية وارتفاع أمواج البحر، الذي يستمر إلى يوم السبت القادم.

و أشار تقرير المركز الوطني للأرصاد إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الشمالي بسرعة 15-55كم/ساعة، وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزئيين الأوسط والجنوبي بسرعة 15-55كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، ما تسبب في توقف حركة الملاحة البحرية بحسب موقع أمارة منطقة مكة المكرمة على " تويتر "

ومن جانبها حثَّت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة مستخدمي الطرق بمحافظة جدة على أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة، وذلك بسبب تدني الرؤية نتيجة موجة الغبار التي تشهدها المحافظة.

كما دعت جميع المواطنين والمقيمين وخاصةً مَن لديهم أمراض تنفسية إلى عدم مغادرة منازلهم والتعرض للغبار والأتربة.

وأهابت بالجميع إلى المبادرة بإبلاغ غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي على الرقم (997) أو تطبيق أسعفني عند حدوث أي عارض صحي لا قدَّر الله.

كما طالبت بالتعاون مع المسعفين وإفساح الطريق لهم لمرور سيارات الإسعاف وقت الطوارئ ، وعدم التجمهر عند الحوادث حتى لا تتم إعاقتهم عند تقديم الخدمة الطبية الإسعافية والقيام بواجبهم الإنساني.