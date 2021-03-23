اليابان ترحب بمبادرة السعودية لإنهاء أزمة اليمن

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - رحبت اليابان، الثلاثاء، بالمبادرة التي أطلقتها المملكة العربية السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية، وبدء حوار مبكر لحل سياسي.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية " واس" عن وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيجي، قوله إن حكومة بلاده ستواصل دعم جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيث لإنهاء الصراع في اليمن.

والإثنين، أعلن وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، مبادرة لإنهاء الأزمة اليمنية والتوصل لحل سياسي شامل يتضمن وقف إطلاق نار شامل تحت مراقبة الأمم المتحدة.

ودعت المبادرة السعودية لوقف شامل لإطلاق النار في اليمن تحت مراقبة الأمم المتحدة، مؤكدا أنه سينفذ فورا عند موافقة الحوثيين على المبادرة.

وتشمل المبادرة إيداع الإيرادات الجمركية والضرائب في الحساب المشترك بالبنك المركزي اليمني بالحديدة (غرب)، وفتح مطار صنعاء أمام الرحلات الإقليمية والدولية.

وشدد وزير الخارجية السعودي على أن مبادرة إنهاء الأزمة اليمنية تأتي في إطار جهود مبعوث الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وسلطنة عمان، لدفع الجهود للتوصل لحل سياسي للأزمة.

ودعا الوزير الحكومة اليمنية ومليشيات الحوثي، للقبول بمبادرة إنهاء الأزمة اليمنية.

وبالمؤتمر نفسه، أكد حق المملكة الكامل في الدفاع عن نفسها ضد الهجمات الممنهجة التي تقوم بها مليشيات الحوثي المدعومة من إيران.