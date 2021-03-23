شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: تسجيل 410 إصابات جديدة بفايروس كورونا 366 حالة تعافي و 5 حالات وفاة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أعلنت وزارة الصحة اليوم (الثلاثاء)، تسجيل 410 إصابة جديدة بفايروس كورونا في المملكة فيما تم تسجيل 366 حالة تعافي و 5 حالات وفاة.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 385834 حالة، من بينها 4051 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الصحية اللازمة، منها 617 حرجة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 375165 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 6618 حالة وفاة.

ولمعرفة تفاصيل إجمالي توزيع حالات الإصابة والتعافي في المدن والمحافظات، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة للاطلاع على مستجدات الفايروس في المملكة، والإحصاءات اليومية عبر الرابط https://covid19.moh.gov.sa.