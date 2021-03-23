وزارة الصحة: إصابات كورونا الحرجة بالسعودية ترتفع إلى 617 حالة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حالات الإصابة الحرجة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19» في المملكة إلى 617 حالة، وأضافت الوزارة، عبر الإحصائية اليومية بشأن إصابات فيروس كورونا في المملكة، أنَّ منطقة الرياض سجَّلت أعلى إصابات بفيروس كورونا في بـ 159 إصابة.

إلى ذلك أعلنت وزارة الصحة، الثلاثاء، إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل 410 حالات مؤكدة، ودعت الجميع على المبادرة بالتسجيل عبر تطبيق صحتي للحصول على لقاح كورونا حفاظًا على صحتهم وسلامتهم، كما نصحت بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

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