بدء تطبيق لائحة إعادة التأهيل البيئي للمواقع المتدهورة والملوثة

أعلنت وزارة البيئة، البدء في تطبيق اللائحة التنفيذية لإعادة التأهيل البيئي للمواقع المتدهورة ومعالجة المواقع الملوثة.

وذكرت الوزارة –عبر تويتر- أن اللائحة تهدف إلى تحديد نطاق عمل المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي في التالي:

ـ إعادة التأهيل البيئي والمعالجة للمواقع المتدهورة والملوثة.

ـ وضع اشتراطات وضوابط خطط إعادة التأهيل البيئي.

ـ تطبيق معايير واشتراطات وضوابط إعادة التأهيل البيئي.

ـ إصدار قائمة مقدمي الخدمة المرخصين لإعداد وتنفيذ الخطط.

ـ تحديد المواقع التي تتطلب إعادة تأهيل بيئي أو معالجة.

ـ إعداد بيانات بحجم ونوع التلوث ومتطلبات المعالجة.

ـ إلزام المتسببين بوضع خطط إعادة التأهيل أو المعالجة.

ـ التنسيق مع الجهات المعنية لإنفاذ اللائحة التفتيش وضبط المخالفات وإيقاع العقوبات

ولمعرفة المزيد عن اللائحة عبر الرابط التالي بالضغط هنا.

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