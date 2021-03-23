بدء تطبيق لائحة إعادة التأهيل البيئي للمواقع المتدهورة والملوثة

الرياض - محمد عبدالله - تسعى لتحقيق 8 أهداف..
أعلنت وزارة البيئة، البدء في تطبيق اللائحة التنفيذية لإعادة التأهيل البيئي للمواقع المتدهورة ومعالجة المواقع الملوثة.
وذكرت الوزارة –عبر تويتر- أن اللائحة تهدف إلى تحديد نطاق عمل المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي في التالي:
ـ إعادة التأهيل البيئي والمعالجة للمواقع المتدهورة والملوثة.
ـ وضع اشتراطات وضوابط خطط إعادة التأهيل البيئي.
ـ تطبيق معايير واشتراطات وضوابط إعادة التأهيل البيئي.
ـ إصدار قائمة مقدمي الخدمة المرخصين لإعداد وتنفيذ الخطط.
ـ تحديد المواقع التي تتطلب إعادة تأهيل بيئي أو معالجة.
ـ إعداد بيانات بحجم ونوع التلوث ومتطلبات المعالجة.
ـ إلزام المتسببين بوضع خطط إعادة التأهيل أو المعالجة.
ـ التنسيق مع الجهات المعنية لإنفاذ اللائحة التفتيش وضبط المخالفات وإيقاع العقوبات
ولمعرفة المزيد عن اللائحة عبر الرابط التالي بالضغط هنا.
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