6 مناطق سعودية تتصدر الإصابات الجديدة لكورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 410 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة خلال الـ «24» ساعة الماضية، وتصدرت منطقة الرياض عدد الحالات بتسجيل 159 حالة، وتلتها المنطقة الشرقية بتسجيل 80 حالة، ومكة المكرمة بتسجيل 71 حالة، والحدود الشمالية بتسجيل 23 حالة.

وسجلت منطقتا حائل، والمدينة المنورة 14 حالة لكل منهما، والقصيم وعسير 12 حالة لكل منهما، وتبوك 7 والجوف ونجران 6 حالات لكل منهما وجازان 5 حالات والباحة حالة واحدة.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة، الثلاثاء، إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل 410 حالات مؤكدة، ودعت الجميع على المبادرة بالتسجيل عبر تطبيق صحتي للحصول على لقاح كورونا حفاظاً على صحتهم وسلامتهم، كما نصحت بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

اقرأ أيضا:

«الصحة»: 410 إصابات جديدة بفيروس كورونا