«التقاعد» تحدد المستفيدين من «تبادل المنافع» وشروط ضم مدد الاشتراك

حددت المؤسسة العامة للتقاعد المستفيدين من نظام تبادل المنافع، مشيرة إلى شروط ضم مدد الاشتراك.

وأوضحت المؤسسة العامة للتقاعد عبر موقعها الإلكتروني أن المستفيدين من نظام تبادل المنافع هم: المشترك الخاضع لنظام التقاعد المدني أو العسكري، وله مدة اشتراك سابقة خاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية أو العكس، أن يطلب ضم تلك المدة إلى مدة اشتراكه في النظام الأخير.

وللمشترك الحق في التنقل من نظام لآخر أكثر من مرة ولا يحرمه ذلك في الاستفادة من إمكانية الضم بحيث يبقى حقه في الضم قائماً، حيث يعتبر النظام الذي عاد للعمل في ظله من جديد هو النظام الأخير في مجال تطبيق أحكام هذا النظام، وفقا للمؤسسة العامة للتقاعد.



ويعد ضم مدد الاشتراك اختيارياً للمشترك فله حق طلب الضم أو الامتناع عنه، وفقا للمؤسسة العامة للتقاعد.

وأوضحت المؤسسة العامة للتقاعد أن شروط ضم مدد الاشتراك في نظام تبادل المنافع تتمثل فيما يلي:

1-أن يبدي المشترك رغبته بطلب ضم مدد اشتراكه في النظام الأول إلى مدد اشتراكه في النظام الأخير قبل انتهاء خدمته في النظام الأخير.

2-ألا يكون المشترك قد تسلم عن تلك المدة مكافأة أو معاشاً.

3-ألا تقل المدة المطلوب ضمها عن سنة.

4-ألا يزيد عمر المشترك على 59 عاماً عند طلب الضم، (فيما عدا المشتركين الذين على رأس العمل الخاضع للنظام الأخير في تاريخ 1437/9/24هـ).

5-ألا يكون المعاش في النظام الأول قد استحق بسبب العجز.

6-ألا تكون مدد الاشتراك المضمومة مدداً مكملة لاستحقاق معاش التقاعد قبل بلوغ سن الستين في النظام الأخير، وإنما يجب على المشترك إكمال المدة التي يتطلبها هذا النظام، ما لم تكن أسباب الضم ناتجة من التخصيص، أو كان انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز أو التنسيق من الخدمة، ولا يجوز في حالة الضم الناتجة من التخصيص الجمع بين المعاش التقاعدي وراتب الوظيفة المشمولة بأي من نظامي التقاعد المدني والعسكري، أو نظام التأمينات الاجتماعية.

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