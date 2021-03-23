أخبار السعودية اليوم.. إغلاق 11 مسجدًا في 4 مناطق.. وإيقاف حركة الملاحة البحرية بميناء جدة

ترصد «صحيفة عاجل» أهم أخبار السعودية، اليوم الثلاثاء الموافق 23 مارس 2021 منها: إغلاق 11 مسجدًا في 4 مناطق بعد ثبوت 11 إصابة بكورونا بين صفوف المصلين، و بدء تطبيق لائحة إعادة التأهيل البيئي للمواقع المتدهورة والملوثة، و إيقاف حركة الملاحة البحرية بميناء جدة بسبب زيادة سرعة الرياح.

إغلاق 11 مسجدًا في 4 مناطق بعد ثبوت 11 إصابة بكورونا بين صفوف المصلين

أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم، 11 مسجد مؤقتاً في 4 مناطق بعد ثبوت 11 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 44 يوماً 347 مسجداً تم فتح 332 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

بدء تطبيق لائحة إعادة التأهيل البيئي للمواقع المتدهورة والملوثة

أعلنت وزارة البيئة، البدء في تطبيق اللائحة التنفيذية لإعادة التأهيل البيئي للمواقع المتدهورة ومعالجة المواقع الملوثة.

إيقاف حركة الملاحة البحرية بميناء جدة بسبب زيادة سرعة الرياح

أعلن ميناء جدة الإسلامي عن إيقاف حركة الملاحة البحرية بسبب زيادة سرعة الرياح والأحوال الجوية التي تشهدها مدينة جدة.

«هيئة العقار» و«هدف» يطلقان برنامجًا لتوظيف 11 ألفًا.. هذه شروط الالتحاق

أطلقت الهيئة العامة للعقار بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، برنامج توطين مهن القطاع العقاري، الذي يهدف إلى رفع كفاءة الرأس المال البشري وتدريب وتوظيف 11200 باحث وباحثة عن عمل من الراغبين بالعمل في القطاع العقاري، ودعم جهود تأهيل القوى العاملة الوطنية وتوظيفها في الأنشطة الحيوية في القطاع الخاص، ورفع مهارات الباحثين عن عمل، وتمكينهم من فرص العمل ودعم استقرارهم الوظيفي.

دراسة سعودية: درجة حرارة البحر الأحمر تتجه للانخفاض خلال السنوات القادمة

كشف علماء من جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست)، أن درجة حرارة سطح البحر الأحمر تتجه للانخفاض خلال السنوات القادمة.

لأول مرة.. تركيب صمام لمريض باستخدام جهاز الحماية من التجلطات الدماغية

نجح مركز صحة القلب في مدينة الملك سعود الطبية، في تركيب صمامين أورطي بالقسطرة، لمريضين لديها.

3 خطوات للحصول على شريحة بيانات «البرنت» من الأحوال المدنية

أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية أن خطوات الحصول على خدمة شريح البيانات «البرنت» تستغرق حاليا دقيقة واحدة.

«الشورى» يوافق على مشروع نظام مكافحة التسول

وافق مجلس الشورى، اليوم الثلاثاء، على مشروع نظام مكافحة التسول، والذي يسهم في معالجة الظاهرة والقضاء عليها.

مركز الأزمات بمكة: رياح سطحية وارتفاع موج البحر خلال الـ5 أيام القادمة

أهاب مركز إدارة الأزمات والكوارث بإمارة منطقة مكة المكرمة، بالجميع، أخذ الحيطة والحذر، نظرًا لتعرّض المنطقة لنشاط في الرياح السطحية تؤدي لتدنّي الرؤية الأفقية وارتفاع أمواج البحر.

هل يوجد خصم على ضريبة المدخلات؟.. الزكاة والدخل تجيب

أوضحت المؤسسة العامة للزكاة والدخل، مدى إمكانية وجود خصم على ضريبة المدخلات ردًا على استفسارات المواطنين.

السديس: جهود استثنائية لإمارة مكة لإنجاح أعمال السقاية والرفادة خلال رمضان

أشاد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بما تقدمه إمارة منطقة مكة المكرمة من جهود للإشراف على لجنة السقاية والرفادة وتنظيم أعمالها في ظل متطلبات الإجراءات الاحترازية للجائحة الاستثنائية في موسم رمضان القادم.

تعليمات جديدة من «العامة للنقل» للعاملين في القطارات وسائقي الحافلات بشأن فيروس كورونا

أعلنت الهيئة العامة للنقل، الثلاثاء، اشتراط تحصين جميع العاملين في وسائل النقل العام والقطارات وسائقي الحافلات، اعتبارًا من 1 شوال 1442 هـ.

8 ملايين لمكافآت طلاب وطالبات تعليم عسير

اعتمد مدير عام التعليم في منطقة عسير سعد الجوني صرف مكافآت الطلاب والطالبات لشهر رجب من العام الجاري بمبلغ 8.738.137 ريالًا، تمثل مكافآت وإعانات الطلاب والطالبات في مدارس تحفيظ القرآن الكريم، ومعاهد التربية الخاصة، وأبناء وبنات المعلمين المتوفين، بواقع 4.632.293 ريالًا للطلاب، و4.105.844 ريالًا للطالبات، بعد أن تم إعدادها من قبل إدارة خدمات الطلاب.

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