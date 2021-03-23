أمير منطقة الرياض يدشّن مشروعات جمعية دوائي

دشّن الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم، مشروعات الجمعية السعودية للتثقيف الدوائي لعام 2021.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للتثقيف الدوائي يوسف بن صالح العمري وأعضاء مجلس الإدارة.

كما اطلع على التقرير السنوي لإنجازات الجمعية عام 2020 وجهودها خلال جائحة كورونا.

حضر الاستقبال وكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية سعود بن عبدالعزيز العريفي.

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