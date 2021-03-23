بالصور.. الأمير محمد بن ناصر يرأس اجتماع هيئة تعمير المناطق الجبلية بجازان

رأس الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان نائب رئيس مجلس إدارة هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبيلة بالمنطقة اليوم، اجتماع اعضاء مجلس إدارة الهيئة وذلك بقاعة الاجتماعات بديوان الإمارة .

واستهلَّ الاجتماع بكلمة أكّد فيها حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده على تحقيق التطور واستمرار النماء والعطاء في جميع مناطق المملكة لتوفير جميع الاحتياجات لأهالي المنطقة ومنها محافظات القطاع الجبلي من الخدمات التنموية والتطويرية في شتى المجالات كغيرها من محافظات المنطقة وكافة مناطق وطننا العزيز.

وشدَّد على عظم وأهمية الأمانة والمسؤولية الملقاة على الجميع في رعاية والحفاظ على امن الوطن والمواطن والحفاظ على مكتسباته ومقدراته وصد الحاسدين ورد كيد الكائدين، من خلال التعاون وتضافر الجهود بين المواطن والمسؤول والتمسك بتعاليم الدين الحنيف وعادات وتقاليد أبناء هذه البلاد الغالية.

ووجه أمير منطقة جازان الجميع للتعاون لكل ما من شأنه تنفيذ المشروعات التنموية وتذليل كل ما يعترض تنفيذها، أن يمد الجميع بعونه وتوفيقه لما فيه الخير والفائدة ويحقق الصالح العام.

وتمَّ خلال الاجتماع بحث كافة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، ومنها الاحتياجات التنموية لمحافظات القطاع الجبلي بالمنطقة، في شتى المجلات، واستعراض الخطط التطويرية والتنموية لمحافظات القطاع الجبلي، والآليات التي أعدتها الهيئة للبدء في تنفيذ العديد من المشروعات التنموية بمحافظات مناطق القطاع الجبلي، والسبل الكفيلة بإنجاز المشروعات المعتمدة وتجاوز كافة العقبات والعوائق لضمان التنفيذ الأمثل للمشروعات بما يحقق الفائدة المرجوة، إضافة لبحث العديد من الآراء والمقترحات التي تم تقديمها، واستمع الجميع لتوجيهات أمير المنطقة حيالها.