بريطانيا تحيي ذكرى مرور عام على تطبيق إجراءات أول إغلاق لمواجهة كورونا

تحيي بريطانيا، اليوم الثلاثاء، ذكرى مرور عام على تطبيق أول إجراءات إغلاق لمواجهة فيروس كورونا.

وسوف يتم الوقوف دقيقة صمت في منتصف اليوم (1200 بتوقيت جرينتش) خلال فعاليات يطلق عليها "يوم التذكر"، كما طُلب من المواطنين الوقوف على أعتاب منازلهم وهم يحملون الشموع الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي.

وسوف يقوم مساعد للملكة إليزابيث الثانية بتسليم باقة ورود خلال مراسم في مستشفى سانت بارثولوميو، أحد المستشفيات الرئيسية في لندن، كما سوف يقوم مدير المستشفى بقراءة رسالة من الملكة.

وبحلول الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي، سوف يتم إضاءة معالم شهيرة مثل استاد ويملي وعين لندن وميدان ترافالجار في لندن ومبنى برلمان ويلز وقلعة كارديف في ويلز ومبنى مدينة بلفاست في إيرلندا الشمالية باللون الأصفر.

وسوف يحيي رئيس الوزراء بوريس جونسون، الذي أصيب بفيروس كورونا سابقا، هذه المناسبة بصورة خاصة.

وقال في بيان، "الـ12 شهرا الماضية خلفت ثقلا كبيرا علينا جميعا. وأنا أقدم خالص تعازي للذين فقدوا أحباءهم".

وأضاف "يعد اليوم، الذي يتزامن مع ذكرى أول إجراءات إغلاق، فرصة للتفكير في العام الماضي، أحد أصعب الأعوام في تاريخ بلادنا".