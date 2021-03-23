السفير البريطاني يرحب بمبادرة الرياض ويطالب الحوثيين بالحذو حذو السعودية

أعلن السفير البريطاني في الرياض، نيل كرمبتون، ترحيبه بمبادرة وقف إطلاق النار في اليمن، التي أعلنتها السعودية أمس الاثنين.

وقال السفير البريطاني –عبر تويتر-: «أرحب بإعلان المملكة العربية السعودية أمس بشأن وقف إطلاق النار في اليمن».

وتابع «إن وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني واتخاذ إجراءات لتخفيف القيود المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية أمران ضروريان».

وأوضح السفير البريطاني أنه « يجب على الحوثيين الآن أن يحذوا حذو السعودية نحو السلام وإنهاء معاناة الشعب اليمني».

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