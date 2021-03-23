«الصحة»: 410 إصابات جديدة بكورونا و5 حالات وفاة

أعلنت وزارة الصحة، الثلاثاء، تسجيل 410 إصابات بفيروس كورونا و5 حالات وفاة، و366 حالة تعافٍ، ليصبح إجمالي عدد المتعافين 375 ألفًا و165 حالة.

ودعت وزارة الصحة الجميع على المبادرة بالتسجيل عبر تطبيق صحتي للحصول على لقاح كورونا حفاظاً على صحتهم وسلامتهم.

ونصحت الوزارة الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

وكانت وزارة الصحة، قالت في وقت سابق اليوم، إن تطعيمات كورونا المعتمدة في الممكلة، لا تحتوي على الفيروس المعطل، ولا تسبب مرض كورونا.

وذكر حساب «الصحة 937» التابع للوزارة –عبر تويتر- ردا على استفسار من مواطن بهذا الخصوص، أن لقاحات (فايزر بيونتك) و(اكسفورد-استرازينيكا) لا تحتوي على الفيروس المعطل، ولا تسبب المرض.

وتابع: اللقاحات تعمل على تنشيط الجهاز المناعي لإنتاج أجسام مضادة للفايروس والتي توفر الحماية للجسم من خلال منع العدوى أو السيطرة عليها.