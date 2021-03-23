دراسة سعودية: درجة حرارة البحر الأحمر تتجه للانخفاض خلال السنوات القادمة

كشف علماء من جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست)، أن درجة حرارة سطح البحر الأحمر تتجه للانخفاض خلال السنوات القادمة.

وذكرت جامعة الملك عبدالله للعلوم –عبر تويتر- أن علماء من «كاوست» كشفوا أن الصلات بين دورات المناخ الطبيعية ودرجة حرارة سطح البحر الأحمر، تشير إلى اتجاه درجة حرارته نحو الانخفاض، متأثرًا بظاهرة مناخية طبيعية تُسمى «التذبذب الأطلسي متعدد العقود».

وأضافت ان الدراسة توقعت أن يشهد البحر الأحمر على مدار العقود المقبلة انخفاضًا في درجة حرارة سطحه خلافًا لباقي البحار والمحيطات، مشيرة إلى أن أغلب دراسات البحر الأحمر فيما يتعلق بدرجة حرارة سطح البحر، تناولت فترات قصيرة، قد تكون معدلات الارتفاع في درجات الحرارة خلالها تباطأت أو تسارعت، جرّاء دورات طبيعية أطول أمدًا.

وذكرت أن جورج كروكوس أحد أفراد الفريق البحثي من كاوست وزملائه، بقيادة البروفيسور إبراهيم حطيط، أستاذ هندسة وعلوم الأرض في قسم العلوم والهندسة الفيزيائية، يدرسون حالياً الكيفية التي يؤثر بها التذبذب الأطلسي متعدد العقود في درجة حرارة سطح البحر الأحمر على المدى الطويل.

وتوصَّل الفريق إلى أن الاتجاه الاحتراري الذي لوحظ من عام ١٩٨٠ حتى عام ٢٠١٠ كانت تسيطر عليه مرحلة إيجابية من التذبذب الطبيعي لدرجة حرارة سطح البحر، غير أنه من المتوقع تحوّل هذا الاتجاه إلى مرحلة انخفاض خلال العقود القليلة المقبلة، مع دخول التذبذب الأطلسي متعدد العقود مرحلة سلبية.

وتُظهر الدراسة أن التذبذب طويل المدى المرتبط بالتذبذب الأطلسي متعدد العقود لعب دورًا رئيسيًا في ارتفاع درجات حرارة البحر الأحمر خلال العقود الثلاثة الماضية، ومن المتوقع أن يدخل هذا التذبذب مرحلة سلبية في السنوات المقبلة، بعد أن وصل إلى ذروته على مدار العقد الماضي.

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