رياح مصحوبة بأتربة على الليث وجدة ورابغ

من جانبه طالب مركز إدارة الأزمات والكوارث بأمارة منطقة مكة المكرمة بأخذ الحيطة جراء تعرّض بعض المحافظات في المنطقة لنشاط في الرياح السطحية، مما أدى لتدني الرؤية الأفقية وارتفاع أمواج البحر، الذي يستمر إلى يوم السبت القادم.
إلى ذلك أشار تقرير المركز الوطني للأرصاد إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الشمالي بسرعة 15-55كم/ساعة، وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزئيين الأوسط والجنوبي بسرعة 15-55كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، ما تسبب في توقف حركة الملاحة البحرية بحسب موقع أمارة منطقة مكة المكرمة على "تويتر".
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