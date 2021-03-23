أمر سام بإصدار 4 صكوك شاملة لمشروع مسار في مكة

صدر أمر سام بالموافقة على إصدار 4 صكوك شاملة لكامل مشروع طريق الملك عبدالعزيز الموازي (مسار) في مكة المكرمة لمصلحة شركة «أم القرى للتنمية والإعمار»، بناء على ما تم رفعه للمقام السامي من قِبل الجهات المعنية والهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

ويعد إصدار الصكوك الشاملة الموحدة أحد الأدوات التنظيمية التي طبقتها الهيئة الملكية مع الجهات المعنية، لمعالجة مشكلات تطوير العشوائيات في مدينة مكة المكرمة، حيث يعد مشروع طريق الملك عبدالعزيز (مسار) أحد المشاريع الريادية المبنية على تطوير ومعالجة الأحياء العشوائية في مكة المكرمة، حيث يسهم المشروع، من خلال معالجة 6 أحياء عشوائية رئيسية، في توفير بيئة عمرانية تنموية واستثمارية متكاملة، تؤسس لنمط وارتباط حركي متنوع.

موقع المشروع

يقع مشروع طريق الملك عبدالعزيز في الجزء الغربي من مدينة مكة المكرمة، ضمن نطاق يمتد من المدخل الغربي للمدينة عند تقاطع طريق جدة السريع بالطريق الدائري الثالث، متخللا عددا من الأحياء التي يغلب عليها الطابع العشوائي، وصولا إلى مشروع جبل عمر على مشارف المسجد الحرام، بطول 3.65 كيلو مترات وعرض 320 مترا، بمساحة إجمالية للمشروع تصل إلى 1.388.212 مترا مربعا.

الميزات

ويتميز المشروع بوجود ممر مشاة رئيسي مرتبط بالمسجد الحرام، مرورا بمشروع جبل عمر، بالإضافة إلى أن المشروع يحقق التنوع في استعمال الأراضي داخل محيطه مثل الأسواق التجارية، والوحدات الفندقية والسكنية، والمكاتب التجارية، التي تتكامل لتلبية متطلبات سكان مدينة مكة المكرمة وزوارها.

ومن المتوقع أن تنتهي أعمال البنية التحتية لـ«مسار» في أبريل 2022، بتكاليف تقديرية تصل إلى 23.475 مليار ريال.

وعبر الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، المهندس عبدالرحمن بن فاروق عدّاس، عن خالص شكره وتقديره للمقام السامي الكريم بمناسبة صدور الأمر الذي يمكن مشروع طريق الملك عبدالعزيز الموازي (مسار) من الحصول على صكوك شاملة، تساعد على استكماله في صورة تجذب الاستثمارات وتسهل التمويل.

وأكد أن الصك الموحد آلية فعالة لإزالة المعوقات أمام المشاريع الريادية، وتشجيع القطاع الخاص للدخول في حركة التنمية والإسهام في مشاريع التطوير، إلى جانب معالجة مشكلات العشوائيات وبؤر الخلل العمراني في مكة المكرمة، مذكرا بأن دور الهيئة الملكية في هذا الخصوص يأتي متوافقا مع التوجه الإستراتيجي لمدينة مكة المكرمة الذي يهدف إلى تحقيق مدينة مصممة، لتقديم تجربة مميزة من خلال إنتاجية عالية واقتصاد متنوع.

معلومات عن المشروع

- يقع في الجزء الغربي من مدينة مكة المكرمة

- يتخلل عددا من الأحياء التي يغلب عليها الطابع العشوائي

- طوله 3.65 كيلو مترات وعرضه 320 مترا

- 1.388.212 مترا مربعا مساحة إجمالية

- يتميز بممر مشاة رئيسي مرتبط بالمسجد الحرام مرورا بمشروع جبل عمر

- يحقق التنوع في استعمال الأراضي داخل محيطه

- يتوقع الانتهاء أعمال البنية التحتية في أبريل 2022

- 23.475 مليار ريال تكلفة تقديرية