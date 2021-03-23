أمير مكة يرأس اجتماع هيئة تطوير المنطقة

رأس مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، في مقر الإمارة بجدة اليوم، اجتماع هيئة تطوير المنطقة، الذي تخلله استعراض لأعمال الهيئة وخططها المستقبلية.

وجرى، خلال الاجتماع، مناقشة البرامج والمبادرات التنموية في محافظات المنطقة، مما يسهم في تطويرها في الجوانب الاجتماعية والاقتصادية كافة.