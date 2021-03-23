شكرا لقرائتكم خبر عن «نحلها ولا نحيلها» ..مباردة لتطوير العمل الإداري بالحرمين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام و المسجد النبوي الشريف الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبد العزيز السديس مبادرة "نحلها ولا نحيلها" والتي تستهدف موظفي الرئاسة بهدف تطوير العمل الإداري للرقي بالخدمة المقدمة من خلال الإدارات.

وأشار إلى أن هذه المبادرة تُعنى بحل المشاكل و العقبات التي تواجه الموظفين و منسوبي الإدارات أثناء أداء عملهم. و تتلخص في إعطاء كل ذي حقٍ حقه دون تأخير و بجودة عالية تخدم طالب الخدمة.

و تهدف هذه المبادرة لتطوير العمل الإداري و الميداني في شتى المجالات مما يحقق تقديم الخدمة بشكل أفضل من خلال قنوات الخدمة التي تقدمها الرئاسة للمستفيدين من شتى بقاع العالم. بالإضافة إلى منح الصلاحيات المناسبة للمسؤولين بهدف تسهيل العملية الإدارية وجعلها أكثر مرونة و أسرع في الإنجاز.كما تقوم هذه المبادرة بمتابعة المقصرين و إصلاح مواطن القصور بتقديم الاستشارات والبرامج التطويرية و اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقديم خدمة أفضل و ضمان استمرارية العمل.