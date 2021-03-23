شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة : تعافي 366 حالة و تسجيل 410 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت وزارة الصحة أن أعداد الحالات النشطة والحرجة المصابة بفيروس كورونا لا تزال تواصل ارتفاعها خلال الأيام الماضية، حاثةً الجميع على أهمية التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأعلنت الصحة تسجيل (410) حالات مؤكدة وتعافي (366) حالة في المملكة, وبلغ عدد الحالات النشطة (4051) منها (617) حالة حرجة, ليصل إجمالي عدد الإصابات (385834) حالة وحالات التعافي (375165), كما تم تسجيل (5) حالات وفاة ليصل إجمالي عدد الوفيات (6618) حالة, فيما تم إجراء (53823) فحصاً مخبرياً جديداً.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا). ‏