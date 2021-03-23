شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين عيادة أمراض الدم الوراثية للأطفال بالقطيف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشن محافظ القطيف فلاح بن سلمان الخالدي اليوم عيادة أمراض الدم الوراثية للأطفال، أولى العيادات الخارجية بمستشفى الأمير محمد بن فهد العام لأمراض الدم الوراثية بالمحافظة، واستقبلت أول مراجعيها بحضور مدير المستشفى الدكتور محمد الخليفة .

وتجول الخالدي في مرافق وأقسام المستشفى ووقف على سير العمل بمركز اللقاحات، وخطط التوسع في تقديم الخدمات الطبية في المدة القادمة، مثمناً ما تقوم به الجهات الصحية وجميع الكوادر الطبية والفنية والإدارية في القطيف من جهود كبيرة في سبيل توفير أفضل الخدمات الطبية في المحافظة.

وأوضح مدير تشغيل شبكة القطيف الصحية الدكتور رياض الموسى أن البدء في تقديم خدمات العيادات الخارجية والتوسع فيها تسير بشكل تدريجي حسب الخطط الموضوعة مسبقاً على الرغم من أن كامل مرافق قسم العيادات الخارجية -التي يبلغ عددها 32 عيادة- جميعها مخصصة حالياً لعمل مركز اللقاحات في المستشفى، إلا أنهم يحاولون جاهدين بأن لا يؤثر ذلك على سير الخطط.، مشيراً إلى أن هذا التوسع سوف يكون داعماً للخدمات الصحية في المحافظة مما سوف ينعكس -بمشيئة الله- على حجم وجودة هذه الخدمات.