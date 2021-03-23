محمد بن راشد يعيد هيكلة حكومة دبي ويوجه رسالة "مهمة" للجميع

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، 6 قرارات خلال اجتماع مجلس دبي، اليوم الثلاثاء.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي: "ترأست اليوم بحضور الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، والشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، اجتماعاً لمجلس دبي اعتمدنا خلاله مجموعة من القرارات".



وأصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، 6 قرارات مهمة خلال اجتماع مجلس دبي، جاء في مقدمتها قرار إعادة هيكلة حكومة دبي بالكامل استعداداً لمرحلة جديدة ستدخلها الإمارة، معلقا: "حكومة دبي ستكون أكثر مرونة وكفاءة وأقدر على التعامل مع خارطة المتغيرات المستجدة".

وتضمن القرار الثاني إعادة هيكلة غرفة تجارة دبي، وتشكيل ٣ غرف تجارة للإمارة، "غرفة تجارة دبي، وغرفة دبي للتجارة العالمية، وغرفة دبي للاقتصاد الرقمي"، كما شمل القرار تغيير منظومة العمل في الغرف لتكون الذراع الاقتصادية الأهم للإمارة في بناء قطاعات جديدة وترسيخ دورها التجاري العالمي.





ونص القرار الثالث على "تسمية الأخ جمعة الماجد رئيسا فخرياً لغرفة تجارة دبي - وهو خير من يمثل تجار دبي وحكماء دبي - وعبدالعزيز الغرير رئيسا للغرفة، والأخ سلطان بن سليم بخبرته الدولية رئيسا لغرفة تجارة دبي العالمية وعمر العلماء رئيسا لغرفة دبي للاقتصاد الرقمي".

واعتمد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في القرار الرابع خارطة دبي التجارية الدولية الجديدة والتي تتضمن خطوطاً ملاحية وجوية لأكثر من 400 مدينة حول العالم حالياً، والعمل على توسيع هذه الشبكة لـ200 مدينة جديدة لترسيخ دور دبي في حركة التجارة العالمية، معلقا "قدرنا أن نكون مطار العالم وميناؤه الرئيسي".

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في القرار الخامس "اعتمدنا اليوم أيضاً في اجتماع مجلس دبي خطتنا الخمسية لرفع قيمة التبادل التجاري الخارجي للإمارة من 1.4 إلى 2 تريليون درهم.. نعرف ماذا نريد.. ونعرف كيف نصل.. ولدينا الطاقات الوطنية لتنفيذ الخطة".

وأخيرا تم توقيع عقود عمل ملزمة مع جميع مسؤولي الإمارة ومديري دوائرها وهيئاتها ومؤسساتها مدتها 3 سنوات، تحدد فيه المخرجات والمكافآت وآلية المحاسبات، وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "كلنا ثقة بأن الجميع سيكون على قدر الثقة للمرحلة التنموية القادمة".

واختتم الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نتائج أعمال اجتماع مجلس دبي قائلا: "رسالتي وحمدان ومكتوم للجميع، من لا يتحرك للأمام فهو في تراجع، ومن يركن لإنجازات الماضي يخسر مستقبله، دبي مكانها في المستقبل، وقدرها أن تكون القلب الاقتصادي العالمي النابض بالحياة في هذه المنطقة، والقادم أجمل إذا كانت العزائم أعظم".