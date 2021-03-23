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استدعاء 30 مركبة ميتسوبيشي بسبب خلل في الكليبر

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-23

استدعاء 30 مركبة ميتسوبيشي بسبب خلل في الكليبر

يؤدي إلى تحرك السيارة بشكل مفاجئ

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء⁩ 30 مركبة من نوع ميتسوبيشي “Outlander” موديل2016.

خلل في الكليبر: 

وأوضحت التجارة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، اليوم الثلاثاء أن ذلك يأتي بسبب خلل في مقبض المكابح (الكليبر) قد يؤدي إلى تحرك المركبة بشكل مفاجئ أثناء الوقوف التام مما يزيد من خطر وقوع حادث.

وأوضحت أنه يمكن التحقق من شمول رقم هيكل المركبة من خلال الرابط التالي: هنا، ثم التواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة.

 

استدعاء 30 مركبة ميتسوبيشي بسبب خلل في الكليبر - متابعات الخليج 365

 

 
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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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