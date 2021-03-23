استدعاء 30 مركبة ميتسوبيشي بسبب خلل في الكليبر

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-23

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء⁩ 30 مركبة من نوع ميتسوبيشي “Outlander” موديل2016.

خلل في الكليبر:

وأوضحت التجارة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، اليوم الثلاثاء أن ذلك يأتي بسبب خلل في مقبض المكابح (الكليبر) قد يؤدي إلى تحرك المركبة بشكل مفاجئ أثناء الوقوف التام مما يزيد من خطر وقوع حادث.

وأوضحت أنه يمكن التحقق من شمول رقم هيكل المركبة من خلال الرابط التالي: هنا، ثم التواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة.



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