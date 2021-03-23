الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-23

الغذاء والدواء: الصوديوم في المياه المعبأة لا يشكل أي قلق على الصحة

متابعات الخليج 365 - الرياض

قالت هيئة الغذاء والدواء، إن وجود الصوديوم في مياه الشرب المعبأة لا يشكل أي قلق على صحة المستهلك الذي لا يُعاني من أي مشاكل صحية.

صوديوم قليل:

وأوضحت الغذاء والدواء في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، أن مياه الشرب المعبأة تحتوي على كميات قليلة من الصوديوم مقارنة بالموجودة في العديد من المنتجات الغذائية.

المياه المعبأة:

وتابعت أنه في حال تجاوز كمية الصوديو في مياه الشرب المعبأة 20 ملجم/لتر يجب أخذ ذلك في الاعتبار ضمن مصادر الصوديوم، خصوصاً في الحالات المرضية التي تستلزم نظام غذائي قليل الصوديوم.

ونشرت الهيئة إنفوجرافيك يبين الأملاح الصلبة الذائبة في مياه الشرب المعبأة وتأثير الصوديوم على صحة المستهلك.



شارك الخبر