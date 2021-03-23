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السعودية تسجل 410 حالات كورونا جديدة

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-23

السعودية تسجل 410 حالات كورونا جديدة

خلال الـ24 ساعة الماضية

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشفت وزارة الصحة عن تسجيل (410) حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

التوسع في تدشين مراكز اللقاحات

وكانت وزارة الصحة توسعت في تدشين المزيد من مراكز اللقاحات لتشمل جميع مناطق المملكة، وذلك مواصلة لجهودها في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والحدّ من انتشار فيروس كورونا، مهيبةً بالجميع إلى التسجيل عبر تطبيق صحتي للحصول على اللقاح.

مبادرة اللقاح في المنازل

وكانت وزارة الصحة أعلنت مؤخرًا عن تدشين خدمة التطعيم باللقاح للمرضى في منازلهم من خلال برنامج الرعاية الصحية المنزلية في مناطق المملكة كافة وذلك مواصلة لجهودها للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة والحد من انتشار الفيروس.
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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