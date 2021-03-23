السعودية | السعودية تشترط تحصين كل العاملين بالنقل.. في هذا التاريخ

شكرا لقرائتكم السعودية تشترط تحصين كل العاملين بالنقل.. في هذا التاريخ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - اشترطت الهيئة العامة للنقل في السعودية تحصين جميع العاملين في وسائل النقل العام والقطارات وسائقي الحافلات، اعتبارا من غرة شوال.

كما أوضحت في بيان، الثلاثاء، أنه في حال عدم الالتزام بذلك فإنه يشترط وجود نتيجة فحص (PCR) سلبية لفيروس كورونا كل 7 أيام على نفقة المنشأة في تلك الأنشطة من غير المحصنين.

قبل الموعد الإلزامي

إلى ذلك، وجهت الهيئة جميع المشغلين والناقلين بالمبادرة إلى تحصين الموظفين لديهم قبل الموعد الإلزامي.

فيما أوضحت وزارة الصحة السعودية أن مراكز لقاح "كورونا" متوفرة في كافة مناطق السعودية، وتواصل استقبال المواطنين والمقيمين للحصول على اللقاح، ويتم استقبال المسجلين في تطبيق "صحتي" وفق جدولة مواعيدهم.

يذكر أن المملكة كانت سجلت أمس 404 إصابات جديدة بالفيروس في أعلى حصيلة منذ أشهر، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة.