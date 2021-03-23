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السعودية | وزير الحرس الوطني يناقش إستراتيجية التطوير المقترحة للشؤون الصحية

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محمد الشيخ 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل ساعة واحدة - 2:19 مساءً, 23 مارس 2021 م

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اجتمع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، بكلٍ من معالي المدير العام التنفيذي للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني الدكتور بندر بن عبدالمحسن القناوي، والمدير العام التنفيذي لبرنامج تطوير الوزارة الدكتور مشعل المسعد.
وتم خلال الاجتماع استعراض سير العمل في مستشفيات الحرس الوطني والطب العسكري الميداني، وكذلك مركز الملك عبدالله للأبحاث الطبية “كيمارك” وجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية.
كما ناقش سموه إستراتيجية التطوير المقترحة للشؤون الصحية.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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