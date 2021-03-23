شكرا لقرائتكم خبر عن «الشرقية» الأولى في «التطوع الصحي» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - الأمير سعود بن نايف يشيد بجهود أبناء وبنات الوطن خلال الجائحة

العريفي : 4.8 مليون مستفيد و 18 ألف متطوع و 439 ألف ساعة تطوعية

أشاد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بالجهود التطوعية لأبناء وبنات الوطن وسعيهم لتحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠ بالوصول لمليون متطوع بحلول العام ٢٠٣٠.

وبارك سموه خلال رعايته – حفظه الله - من خلال الاتصال المرئي حفل تكريم المتطوعين في الشئون الصحية بالمنطقة عبر منصة التطوع الصحي حصولهم على المركز الأول بين قطاعات وزارة الصحة على مستوى المملكة في التصدي لجائحة فايروس كورونا المستجد لعام 2020 .

وقدم سموه الشكر لكل المتطوعين والمتطوعات على ما قدموه من جهود كبيرة جنباً إلى جنب مع أبطال الصحة الذي سطروا أجمل معاني الانتماء والولاء لهذا الوطن الكبير حيث أصبحت المملكة مثالاً يحتذى به في التعامل مع الجائحة والحد من تفشيها بتوفيق الله ثم بدعم القيادة الحكيمة واتخاذ كل الإجراءات التي كانت كفيلة بعد توفيق الله بنجاح خطة وزارة الصحة بالتعاون مع القطاعات الأخرى، وإشراك أبناء وبنات الوطن المتطوعين للمساهمة بفعالية في هذه الجهود.

وأوضح مدير عام الشئون الصحية الدكتور إبراهيم العريفي في كلمته أثناء الاحتفال أن تم تسجيل 18,588 متطوع ومتطوعة بالمنصة بالإضافة إلى بلوغ عدد المستفيدين 4,874,648 مستفيد كما تم تمكين 5234 متطوع ومتطوعة وتسجيل 439,521 ساعة تطوعية وبلغت القيمة الاقتصادية للتطوع أكثر من 24 مليون ريال ، وكل هذه

الإنجازات التي نفخر بها جعلت من المتطوعين بالمنطقة الشرقية محل اهتمام، وإشارة من بقية المناطق لما تم خلال الجائحة من جهود وعمل مشترك نفخر به جميعا.

وأضاف د. العريفي أن "احتفال اليوم الذي نتشرف فيه بتكريم سمو أمير الشرقية لأبطال التطوع الصحي يعد إنجازا وفخرا للمنطقة وللمتطوعين فيها، ولم يأت هذا الإنجاز من فراغ بل بتوفيق من الله سبحانه وتعالى أولاً ثم بمتابعة وتشجيع سموه وسمو نائبه ووزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة وبالتعاون مع شركاء النجاح بالقطاعات الحكومية والقطاع الخاص والقطاع الثالث وأيضا دعم رجال الأعمال بالمنطقة الشرقية".

وقدم العريفي شكره لصاحب السمو الملكي أمير المنطقة الشرقية على رعاية هذا الحفل وتكريمه للقادة من المتطوعين والمتطوعات خلال الجائحة وقال "هذا دليل على حرص سموه على مشاركة أبطال التطوع الصحي بهذا الإنجاز والذي سيكون دافعاً لهم لتقديم المزيد من العمل في سبيل توعية المجتمع والحرص على المشاركات التطوعية التي تقدمها الفرص التطوعية بالمنطقة" .