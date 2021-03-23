شكرا لقرائتكم خبر عن حقوق الإنسان : المملكة أعطت الأولوية لحقوق الأسرة والطفل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عقدت هيئة حقوق الإنسان اليوم برنامج تدريبي "عن بعد" بعنوان "لي حق" موجه لعدد من منسوبي ومنسوبات وزارة التعليم ويستمر على مدى يومين، ويتناول البرنامج موضوعي الأسرة وسلسلة حقوق الطفل، ومن أجل طفل مسؤول.

‏ويقدم البرنامج التدريبي "لي حق" الدكتورة هند الخليفة عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان و الدكتورة وفاء السبيل عضو مجلس شؤون الأسرة

‏في بداية البرنامج قدم المتحدثون نبذه تعريفية عن حقوق الطفل في التعليم، مستعرضين تلك الحقوق التي كفلها له الإسلام، كما تم مناقشة مسؤوليات الوالدين، وحق الطفل في الرعاية وبمستوى معيشي مناسب، وحقه في المشاركة والتعبير، وحقوق الطفل في التعليم واللعب والاستجمام.

أوضحت الدكتورة هند الخليفة أبرز الحقوق الواردة في اتفاقية حقوق الطفل وأنها جزء من حقوق الإنسان وأكدت أنها أكثر اتفاقية دولية جرى الانضمام لها من الدول.

فيما ناقشت السبيل مع المشاركين علاقة الراشدين بالأطفال، وأثرها على تطبيق اتفاقية حقوق الطفل. مبينة بأن المملكة أعطت الأولوية لاحترام حقوق الأسرة والطفل، سعياً منها لتنشئة جيل الغد وإعداده لمتابعة مسيرة التنمية المستدامة التي تشهدها المملكة في مجالات الحياة كافة.