عبدالله العنزي دخل جمعية تراؤف طالباً ليخدمها طبيباً

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-23

فواز الاسلمي - متابعات الخليج 365 - حفر الباطن

بدأت جمعية رعاية الأيتام بحفر الباطن “تراؤف” اليوم الثلاثاء بخدمة مستفيديها في منازلهم لتلقي لقاح فيروس كورونا بالتعاون مع الشؤون الصحية بالمحافظة.

قصة ملهمة:

وفي قصة نادرة وملهمة، انضم الدكتور عبد الله العنزي إلى الطاقم الطبي الذي يعمل على تطعيم الأسر المستفيدة من جمعية تراؤف بعد أن كان أحد طلابها قبل 15 عاماً وبالتحديد من الصف الثاني متوسط حيث قدمت له الرعاية والدعم حتى تخرج في كلية الصيدلية من جامعة الحدود الشمالية.

وتحدث العنزي بأنه يشعر بفخر الانتماء للجمعية التي لها فضل كبير عليه وأنه رغم عمله في القطاع الصحي إلا أنه لا يزال يخدمها كمتطوع كجزء بسيط من رد الدين.

وأشار الدكتور عبد الله إلى أن هذه المبادرة أتت بالتعاون مع الشؤون الصحية بحفر الباطن ممثلة بإدارة الطب المنزلية وتعتبر جمعية تراؤف من الجمعيات المبادرة في تقديم هذه الخدمة للمستفيدين في منازلهم.



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