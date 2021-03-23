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بعض منتجات شركة غذائية شهيرة عفنة ومنتهية الصلاحية!

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-23

بعض منتجات شركة غذائية شهيرة عفنة ومنتهية الصلاحية!

مطالب للجهات المختصة في أحد رفيدة بالتدخل

متابعات الخليج 365- فهدالقحطاني - أحدرفيدة


ناشد أحد المواطنين في محافظة أحد رفيدة، الجهات المسؤولة، بالتدخل بعد وجود تعفّن وفساد في بعض المنتجات التابعة لإحدى الشركات الغذائية الشهيرة.

مواد فاسدة ومتعفنة

وقال إنه لأكثر من مرة اشترى بعض احتياجاته من المواد الغذائية من بعض المحالات التموينية بالمحافظة وتكرر هذا الأمر معه، حيث يجد تعفناً في الأغذية وانتهاء صلاحية بعض المنتجات، متعجباً من دور الجهات الرقابية والمسؤولة عن متابعة السلع الغذائية في المحال والأسواق في المحافظة.

وطالب متابعات الخليج 365 بتطبيق النظام على كل مخالف يبيع سلعة منتهية الصلاحية أو فاسدة.

منتجات فاسدة يتم بيعها دون رقابة

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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