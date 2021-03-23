بعض منتجات شركة غذائية شهيرة عفنة ومنتهية الصلاحية!

متابعات الخليج 365- فهدالقحطاني - أحدرفيدة

ناشد أحد المواطنين في محافظة أحد رفيدة، الجهات المسؤولة، بالتدخل بعد وجود تعفّن وفساد في بعض المنتجات التابعة لإحدى الشركات الغذائية الشهيرة.

وقال إنه لأكثر من مرة اشترى بعض احتياجاته من المواد الغذائية من بعض المحالات التموينية بالمحافظة وتكرر هذا الأمر معه، حيث يجد تعفناً في الأغذية وانتهاء صلاحية بعض المنتجات، متعجباً من دور الجهات الرقابية والمسؤولة عن متابعة السلع الغذائية في المحال والأسواق في المحافظة.