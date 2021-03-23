الرياح توقف حركة الملاحة في ميناء جدة الإسلامي

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-23

متابعات الخليج 365 - جدة

أعلن ميناء جدة الإسلامي عن إيقاف حركة الملاحة البحرية بسبب زيادة سرعة الرياح والأحوال الجوية التي تشهدها مدينة جدة.

توقعات الأرصاد للطقس

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس اليوم تكونًا لعواصف ترابية تصل سرعتها إلى أكثر من 60 كم/ساعة تؤدي إلى انعدام أو شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على مناطق (الجوف، حائل، القصيم، الحدود الشمالية والأجزاء الشرقية من منطقة تبوك) ونشاطًا لرياح سطحية على مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، الرياض مع ارتفاع في درجات الحرارة العظمى على معظم مناطق المملكة.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الشمالي بسرعة 15-55كم/ساعة وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزأين الأوسط والجنوبي بسرعة 15-55كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

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