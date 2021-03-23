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شكرا لقرائتكم برامج ومبادرات ضمن اجتماع الفيصل بهيئة تطوير مكة المكرمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-23
برامج ومبادرات ضمن اجتماع الفيصل بهيئة تطوير مكة المكرمة
بهدف تطويرها في الجوانب الاجتماعية والاقتصادية
متابعات الخليج 365 - جدة
رأس مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل في مقر الإمارة بجدة اليوم، اجتماع هيئة تطوير المنطقة والذي تخلله استعراض لأعمال الهيئة وخططها المستقبلية.
برامج ومبادرات:
وجرى خلال الاجتماع مناقشة البرامج والمبادرات التنموية في محافظات المنطقة ما يسهم في تطويرها في الجوانب الاجتماعية والاقتصادية كافة.
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