برامج ومبادرات ضمن اجتماع الفيصل بهيئة تطوير مكة المكرمة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-23

متابعات الخليج 365 - جدة

رأس مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل في مقر الإمارة بجدة اليوم، اجتماع هيئة تطوير المنطقة والذي تخلله استعراض لأعمال الهيئة وخططها المستقبلية.

برامج ومبادرات:

وجرى خلال الاجتماع مناقشة البرامج والمبادرات التنموية في محافظات المنطقة ما يسهم في تطويرها في الجوانب الاجتماعية والاقتصادية كافة.



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