الشورى يوافق على مشروع نظام مكافحة التسول

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-23

متابعات الخليج 365 - الرياض

وافق مجلس الشورى، اليوم الثلاثاء، على مشروع نظام مكافحة التسول.

وأوضح مجلس الشورى إن مشروع نظام مكافحة التسول، اشتمل على مواد تسهم في معالجة الظاهرة والعمل على القضاء عليها ومتابعة حالات ممارسيها من النواحي الاجتماعية والصحية والنفسية والاقتصادية، وإرشادهم للاستفادة من الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية والأهلية والخيرية، وفرض العقوبات التي تحد من تناميها.

كما وافق مجلس الشورى على مشروع مذكرة تفاهم متعددة الأطراف بشأن التشاور والتعاون وتبادل المعلومات بين الجهات المنظمة لأسواق رأس المال بالدول العربية الأعضاء باتحاد هيئات الأوراق المالية العربية.



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