شكرا لقرائتكم خبر عن منح 60 مواطناً ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة لقاء تبرع كل منهم بدمه 10 مرات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على منح 60 مواطناً ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة، وذلك لتبرعهم بالدم 10 مرات.وفيما يلي أسماء المتبرعين الممنوحين ميدالية الاستحقاق:

وكيل الرقيب عبدالكريم ناصر الصالح، نايف جبران زيدي، عبدالله علي الغامدي، يوسف بركة الحربي، النقيب يوسف بديع البديع، جميل عجيب الروقي، النقيب المهندس علي محمد الزهراني، العقيد مساعد عثمان العثمان، وكيل الرقيب مسفر صالح الوادعي، رئيس الرقباء عايض مفلح الشهراني، رئيس الرقباء طلال عبدالله القحطاني، علي محمد الحارثي، رئيس الرقباء محمد شرار الغامدي، نايف مسفر العصيمي، وائل مؤنس جحلان، أحمد عايد الصبحي، عبدالرحمن محمد السويهري، أحمد عبدالله الهدلق، محمد عبدالله الزهراني، خالد عبدالناصر الخليفة، راكان خالد الحيدري، النقيب سلطان سعيد آل دليم، فواز حامد العصيمي، أحمد عمر خراط، المقدم حمدان محمل الغامدي، مساعد سليمان العوهلي، عماد جمعان الزهراني، عبدالله علي الأحمري، الرقيب أول فهد عبدالعزيز المديميغ، الرقيب عبدالله أحمد القرني، الجندي أحمد عبدالله جلنشاه، محمد راضي الأحمدي، خالد أحمد الدوسري، عبدالعزيز سمير المقهوي، وكيل الرقيب خالد فالح الدوسري، مصلح علي العنزي، أحمد شندي عباس شندي، حافظ إبراهيم الحربي، رياض سالم الأحمدي، المقدم فيصل حسين جامع، حسن أحمد حسين نقي، أحمد حميده الجهني، عبدالمجيد سالم الأحمدي، عبدالفتاح إبراهيم بن معمر، عساف الحميدي التميمي، فهد صالح السحيباني، العريف أحمد نافع الجابري، خالد عيسى الفهيد، عبدالإله بدر العنزي، زينب بنت خليفة التميمي، الرائد جمال محمد الجحدلي، النقيب عبدالله محمد الصرامي، وليد رجب الزهراني، مشاري فاس العبود، عبدالله صالح بلسودان، أفنان خالد الوعيل، العريف باسم سفري الصبحي، العريف عامر عوض العنزي، الرقيب أول فيصل خميس المالكي، والرقيب حسن محمد الجهني.