شكرا لقرائتكم خبر عن الرياح توقف حركة الملاحة البحرية بميناء جدة الإسلامي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أوقفت إدارة ميناء جدة الإسلامي الحركة البحرية أمام السفن القادمة والمغادرة من وإلى الميناء أمس (الإثنين) بسبب سوء الحالة الجوية التي شهدتها المحافظة، حيث تنتظر 3 سفن خارج الميناء للدخول، فيما تقبع 3 سفن أخرى لمغادرة أرصفة الميناء.

وأوقفت الحركة الملاحية في ميناء جدة بسبب زيادة سرعة الرياح التي تجاوزت 30 عقدة ويتابع برج المراقبة البحرية وغرفة عمليات التشغيل والسلامة سير العمل داخل الميناء، فيما ستعود الحركة الملاحية إلى طبيعتها فور تحسن الأحوال الجوية، كما ستستنفر الطاقات كافة لتسيير حركة السفن.