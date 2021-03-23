شكرا لمتابعة خبر عن أمر ملكي لإزالة معوقات مشروع "مسار" بمكة المكرمة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز اليوم الثلاثاء أمر ملكي بالموافقة على إصدار أربعة صكوك شاملة لكامل مشروع طريق الملك عبد العزيز " مسار " بمكة المكرمة ، وذلك لمصلحة شركة أم القرى .

وجاء الأمر الملكي الكريم بعد ما تم رفعه من قبل الهيئة الملكية لمدينة مكة الكرمة والمشاعر المقدسة والجهات المعنية .

الجدير بالذكر أن الصكوك الشاملة أحد الأدوات التنظيمية لمعالجة مشكلات تطوير العشوائيات في مكة المكرمة ، حيث أن مشروع " مسار " أحد المشاريع الهامة لعلاج العشوائيات بمكة المكرمة .