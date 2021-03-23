شكرا لمتابعة خبر عن نصائح بتجنب السفر على طريق «جدة - الليث» غدًا بسبب الغبار والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

ناشد خبير الطقس، علي الحربي، اليوم الثلاثاء، بتجنب السفر على طريق "جدة- الليث"، يوم غد الأربعاء؛ بسبب الغبار القوي الذي يضرب سواحل منطقة مكة المكرمة.

وتوقع "الحربي" مع يوم غد الأربعاء، هبوب رياح جنوبية إلى جنوبية غربية مغبرة على سواحل منطقة مكة المكرمة، تشمل محافظات: (جدة، ومكة، والليث)، وتشتد ما بين جدة والليث.

وأوضح أن ذلك يؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية في المناطق المفتوحة؛ ‏لذلك أنصح بتأجيل السفر عبر طريق الجنوب، إلى المساء.